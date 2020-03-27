Представители Минздрава опровергают курсирующие по стране слухи о том, что больницы переполнены людьми с пневмонией. Они утверждают, что в Беларуси сегодня есть 2221 свободное место из числа подготовленных для контактов первого уровня, и это не считая перепрофилированных в связи с пандемией медицинских учреждений.

Замминистра министерства здравоохранения Елена Богдан обратилась к журналистам с просьбой «с пониманием отнестись к ситуации и помочь не нагнетать обстановку в обществе, а пытаться показывать людям, как срабатывает система».

Правительство Беларуси подготовило пакет антикризисных мер, но о его содержании не сообщается. Свои предложения подготовили и бизнес-союзы. «Бизнес предлагает правительству целый набор инструментов поддержки экономики в сложившихся обстоятельствах и готов их совместно обсуждать. В малом и среднем бизнесе созданы сотни тысяч рабочих мест, и если их сейчас не поддержать, последствия могут оказаться непредсказуемыми», подчеркнул в беседе с корреспондентом БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Между тем, Лукашенко в пятницу, 27 марта, повторил свой тезис о

недопустимости психоза и паники в отношении распространения в Беларуси коронавирусной инфекции. Он утверждает, что в стране принимаются необходимые меры: «Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли».

Белорусский лидер фактически запретил частному бизнесу увольнять сотрудников, пригрозив, что в случае нарушения этого распоряжения вряд ли будет возможно продолжить работу : «Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей, в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси. (…). Пускай у себя в карманах, сейфах пороются, поддержат свою компанию и людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги. (…) Это только начало. Но может быть хуже. Выкинуть людей проще. Карманы деньгами набиты, особенно у строителей - на квартирах заработали. Сейчас он людей выкинет, и эти деньги будет тратить на себя, а потом придет и скажет - я же рабочие силы могу восстановить, но дай мне или дешевый кредит, или субсидию из бюджета. Пусть последним поделятся, но людей на улицу не выкидывают".

Минздрав и министерство образования Беларуси по-прежнему уверяют белорусов в том, что причин вводить карантин нет. Однако в Белорусском государственном медицинском университете и Брестском государственном университете им.Пушкина студентам запретили выезжать из Минска и Бреста. Распоряжения об этом отдают студентам в устной форме. Тех, кто уже взял билеты на выходные, просят их сдать. В школах организуют лагеря для учащихся на время весенних каникул.