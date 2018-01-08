Минск в этом году может принять заседание Священного Синода РПЦ

Синод — один из высших органов управления церкви. На заседаниях подводят итоги, принимают важные церковные и общественно значимые решения. Города, в которых проходят заседания архиереев, определены — это Москва, Санкт-Петербург, Киев и Геленджик. Сейчас обсуждается вопрос придания статуса синодального и Минску.
— Будем надеяться, что осенью (в октябре) у нас пройдет Священный синод РПЦ. У нас такого еще не было. Будем надеяться, что Святейший патриарх объявит Минск синодальным городом. Для нас это радость и честь, надеемся, что это событие послужит плодотворному общению и трудам, — рассказал митрополит Павел.
Последнее заседание синода прошло в декабре в Москве. В случае его проведения в Минске к нам прибудут патриарх Московский и всея Руси Кирилл, постоянные и временные члены Синода. К слову, в числе постоянных как предстоятель Белорусской православной церкви — митрополит Павел, так и почетный Патриарший экзарх всея Беларуси — митрополит Филарет.
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