"После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества", — отметил белорусский вице-премьер.
Ляшенко пояснил, что дорожная карта предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении европейских государств. "Понимая важность этого документа и необходимость его строгого выполнения всеми сторонами, я предложил одобрить дорожную карту на уровне вице-премьеров наших государств", — сказал Ляшенко. "Со своей стороны мы согласовали проект дорожной карты и направили для подписания Дмитрию Козаку", — сообщил вице-премьер. Ляшенко также добавил, что белорусская сторона "уже приступила к исполнению первоначальных шагов дорожной карты".
По словам Ляшенко, Беларусь предложила РФ в максимально короткие сроки увеличить поставки нефти на ОАО "Нафтан" "не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий".
"Мы также еще раз проинформировали наших российских коллег, что белорусская сторона готова принимать для переработки в ОАО "Нафтан" больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель — Полоцк — "Нафтан", — сказал он.
Напомним, Беларусь и Россия договорились о создании рабочей группы по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их компенсации. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона готова выплатить компенсации всем странам, которые докажут понесенные убытки из-за ситуации с "Дружбой". По его словам, по компенсации ущерба белорусским НПЗ есть много разных вопросов.
15 мая министр энергетики России Александр Новак заявил, что общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе, по его личной оценке, может составить не более 100 млн долларов. Ранее Александр Лукашенко оценивал ущерб только одной Беларуси от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов. Ущерб Беларуси от проблем с качеством российской нефти может составить от 271,3 млн долларов до 435,3 млн долларов, подсчитали "Ведомости", исходя из имеющихся данных.
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