Минск счел "недружественным" Акт США о демократии в Беларуси

Белорусский МИД счел "недружественным шагом" американский Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси (BDHRSA) от 2020 года. Соответствующее заявление сделал во вторник, 29 декабря, пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

"Следует понимать, что именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - утверждает Глаз.

Акт входит в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год (начался в Соединенных Штатах 1 октября 2020 года). Палата представителей Конгресса США повторно одобрила его 28 декабря, преодолев вето президента Дональда Трампа.

Расширяются возможности санкционного давления

Документ, в частности, усиливает возможности санкционного давления Вашингтона на Минск. Так, в законопроекте, в частности, говорится, что президент США может ввести "санкции по блокировке виз любого иностранного гражданина, который является членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или содействовал манипуляциям на президентских выборах 9 августа 2020 года, является государственным должностным лицом, ответственным за репрессии в отношении независимых СМИ, должностным лицом Союзного государства" или же российским гражданином "принимавшим значительное участие в подавлении свободы прессы или в нарушениях прав человека, связанных с политическими репрессиями в Беларуси".

Акт также расширяет сферы оказания помощибелорусскому гражданскому обществу, включив в нее поддержку "в борьбе с цензурой в интернете и технологиями наблюдения", помощь "женщинам, выступающим за свободу и права человека", и политическим беженцам, спасающимся от репрессий в Беларуси.

Вашингтон признает Координационный совет в качестве "легитимного института"

Кроме того, в BDHRSA прописано, что Вашингтон признает Координационный совет белорусской оппозиции в качестве "легитимного института для участия в диалоге по мирной передаче власти" и поддерживает призывы к проведению новых президентских и парламентских выборов под наблюдением Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Соединенные Штаты продолжают призывы к немедленному освобождению без предварительных условий всех политзаключенных в Беларуси, не признают "никакой инкорпорации Беларуси в Союзное государство с Россией", а также поддерживают независимые СМИ, "предоставляющие объективную информацию белорусскому народу".

По проекту оборонного бюджета еще должен проголосовать Сенат

Для преодоления вето Дональда Трампа по оборонному бюджету, куда входит Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси, в Палате представителей Конгресса США было необходимо получить две трети голосов ее членов. За проголосовали 322 конгрессмена, против - 87 из 435. Следующий этап - голосование в Сенате, которое состоится 29 декабря.

Объем оборонного бюджета составляет 740,5 млрд долларов (около 611 млрд евро). Законопроект, в частности, предусматривает введение новых санкций против компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Кроме того, он предполагает дальнейшие поставки вооружений в Украину, запрет на сотрудничество американских и российских военных и антитурецкие санкции за поставки Анкаре российских ЗРК С-400.