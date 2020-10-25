В начале прошлой недели в Беларуси появились плакаты с призывом собраться на митинг в поддержку Александра Лукашенко — "для тех, кто желает мира, добра и процветания Республике Беларусь".

Формально организатором выступила белорусская федерация профсоюзов. Участники, а их ожидалось не меньше 50 тысяч, должны были собраться у стелы "Минск — город герой" и пройти оттуда шествием до площади Независимости.

Противники Лукашенко презрительно стали называть эту акцию "батинг" и готовиться к своему шествию: такие манифестации в Беларуси проводятся каждое воскресенье с 9 августа, дня выборов президента Беларуси.

Но в последний момент власти отменили митинг — будто бы из-за того, что власти не могут гарантировать безопасность его участников, потому что их слишком много. Премьер-министр страны Роман Головченко так и сказал: после объявления об акции "началось лавинообразное увеличение числа желающих" участвовать в ней.

В Минске на очередную акцию протеста вышли десятки тысяч людей — она стала одной из самых массовых за последние два месяца.

Власти к шествию приготовились уже привычно: в город вошла военная и милицейская техника; не работали 12 из 29 станций минского метро.

Протестующие заняли большую часть центра города. Они собрались на проспекте Победителей и пошли к проспекту Машерова, а оттуда на площадь Бангалор.

Уже после окончания шествия силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули — это произошло на улице Орловской. Как минимум один человек ранен резиновой пулей в живот. Милиция подтвердила использование спецсредств. Как там сообщили агентству РИА Новости, это было сделано для "пресечения противоправных действий протестующих".

В других городах было еще жестче: правозащитный центр "Весна" сообщил о 220 задержанных в Бресте, Лиде, Гродно и других городах: там милиция применяла дубинки и слезоточивый газ.

Работающие на акции журналисты отметили, что карнавальных элементов и смешных плакатов стало значительно меньше, а настроение людей — более озлобленным. Они скандировали в адрес Лукашенко "Уходи!", "ОМОН пошел вон!" и традиционное "Жыве Беларусь!"

Единственный новый лозунг состоял из одного слова: "Забастовка".

Светлана Тихановская объявила о национальной забастовке с 26 октября. "Я не просто оставляю свою работу, я останавливаю беззаконие и несправедливость", — предложила она лозунг, под которым должна пройти забастовка.

Тихановская призвала не только не выходить на работу, но также блокировать дороги, отказаться от покупок в государственных магазинах, от пользования государственными услугами и сервисами и даже снять деньги со счетов

Условия, при которых забастовка бы отменилась, неприемлемы для Александра Лукашенко — это его собственная отставка, прекращение милицейского насилия и освобождение всех политзаключенных.

Недовольные итогами выборов в Беларуси пытались объявлять забастовки на промышленных предприятиях еще в августе. Но ни одна эта акция не была по-настоящему массовой и не продолжалась дольше одного-двух дней.

Предсказать, что получится из объявленной забастовки даже за день до ее объявленного начала невозможно. Вслух о желании бастовать в соцсетях объявляли владельцы нескольких малых предприятий и фрилансеры. В основном же — речь, в первую очередь, идет об огромных государственных предприятиях — забастовка нигде не объявлялась заранее.