Минск и Москва в военной сфере будут сотрудничать по-новому

Внесены поправки в белорусско-российскую программу развития военно-технического сотрудничества
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На полях V международного форума «Армия», который проходит в Подмосковье 25-30 июня, подписан протокол поправок в программу развития военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией до 2020 года, сообщает пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

В ходе форума «Армия-2019», в рамках подготовки к двадцатому заседанию Белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое в этом году пройдет на территории России, состоялась встреча председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым.

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«В ходе переговоров, которые прошли в теплой и конструктивной обстановке, стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере, в том числе в интересах третьих стран, и его взаимовыгодного дальнейшего развития, — сообщает пресс-службам ведомства. — Российская сторона отметила, что Беларусь является надежным и ответственным партнером».

Как отметили в Госкомвоенпроме, важным итогом встречи стало подписание протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о реализации Программы развития военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2020 года от 25 декабря 2013 года. В частности, сообщает ведомство, в нее включен ряд «новых перспективных направлений сотрудничества», уточнен состав исполнителей мероприятий, а также внесен ряд других изменений и дополнений.

Программа включает мероприятия по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставкам, ремонту и модернизации продукции военного назначения в интересах силовых структур сторон, а также расширение связей между предприятиями и организациями военно-промышленного комплекса Беларуси и оборонно-промышленного комплекса РФ.

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