Минобороны: воздушные шарики могли быть с ядовитой подвеской

Минобороны еще раз подтвердило, что "расценивает данный инцидент как провокацию со стороны Литвы".
В пресс-службе ведомства полагают, что обыватель не в состоянии понять всей опасности ситуации, и приводят свои аргументы для подтверждения серьезности момента.
"Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит, ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики.
Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданскими судами.
И в третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее".
В то же время, Минобороны уверяет, что белорусская авиация не вторгалась в воздушное пространство Литвы.
"Хотелось бы всех предупредить: мы выполняем нашу работу и будем ее выполнять впредь решительно, в соответствии с нашим законодательством", — говорится в опубликованном заявлении.
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