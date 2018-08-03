Решение о пребывании на территории Республики Беларусь российских военных объектов после 7 июня 2021 года будет приниматься с учетом национальных интересов Беларуси. Об этом говорится в ответе белорусского Минобороны на обращение Партии БНФ о приближении срока окончания пребывания в Беларуси военных объектов Российской Федерации.
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Сейчас на территории Беларуси расположены два российских военных объекта: 43-й узел связи ВМФ России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" (узел "Барановичи"). Нахождение этих объектов на территории Беларуси регулируется международными договорами, которые были заключены в 1995 году.

Министр обороны Беларуси рассказал о будущем российских военных объектов в стране
© belsat.eu
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В ответ на обращение Партии БНФ министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщает, что соглашения о размещении указанных военных объектов вступили в силу для белорусской стороны 7 июня 1996 года (и, соответственно, действуют до 7 июня 2021 года), а о намерении отказаться от дальнейшего продолжения этих договоров Республика Беларусь может сообщить российской стороне в срок до 6 июня 2020 года.

Министерство обороны Беларуси отмечает, что оценка целесообразности продолжения или прекращения этих договоров будет осуществляться белорусским военным ведомством с учетом национальных интересов страны.

По мнению председателя партии БНФ Григория Костусева, эти объекты делают Беларусь мишенью в случае конфликта России с Западом, что особенно опасно в ситуации эскалации международной напряженности в регионе в результате российской агрессии против ряда соседних стран.

"Очень важно, что белорусский народ не поддерживает размещения в Беларуси российских войск — это было очевидно во время неудачной авантюры с попытками заставить Беларусь дать согласие на размещение полноценной российской авиабазы на белорусской земле", – заявил политик.

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