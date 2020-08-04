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Начало операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни, сообщает в телеграм-канале Минэнерго.
Минэнерго рассказало, когда начнется физический пуск БелАЭС
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ведомство сообщает, что подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал БелАЭС подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива.

Физический пуск энергоблока, объясняет Минэнерго, начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров. После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.

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Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача — подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.

Ранее, напомним, источники «Радыё Свабода» в Росатоме сообщили, что физический запуск белорусской АЭС запланирован на 7 августа, за два дня до президентских выборов.

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