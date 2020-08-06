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7 августа начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС. Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Минэнерго Беларуси: загрузка топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС начнется 7 августа
© DELFI / Kiril Čachovskij

Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров. После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

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