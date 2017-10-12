МИД РБ о задержанном в Украине белорусе: это дело выделяется

— Речь идет о гражданине, который был задержан в середине июня этого года украинскими спецслужбами. На тот момент он находился в Чернигове и устраивался на работу. Эти шпионские дела всегда мутноватые. Но даже на их фоне этот случай выделяется, — отметил Мирончик.

По словам дипломата, за прошедшее с июня время задержанному так и не было предъявлено окончательное обвинение, какая-либо информация о расследовании его дела отсутствует.

— Раз уж арестовали, зачем четыре месяца держать за решеткой без предъявления обвинения? Тут у любого могут сдать нервы, тем более у достаточно молодого человека, который к тому же перенес тяжелое заболевание и нуждается в постоянном наблюдении врача. Его физическое и, не скрою, психологическое состояние изначально вызывало у нас озабоченность. После вчерашней встречи эта озабоченность только укрепилась, — отметил Мирончик.

Представитель МИД подчеркнул, что ситуация с задержанием белоруса вызывает вопросы об оправданности и правомерности действий украинской стороны. Белорусская Генпрокуратура направила украинским коллегам запрос относительно этой ситуации, сотрудники посольства поддерживают контакт с адвокатом, которого назначила украинская сторона.

— Мы в любом случае будем добиваться ясности, но, в первую очередь, полного соблюдения прав нашего гражданина. С учетом состояния его здоровья мы ожидаем от украинских компетентных органов скорейшего объективного и беспристрастного расследования.

Белорус был задержан в Украине 6 июня. Суд поддержал ходатайство следователей Службы безопасности Украины (СБУ) о заключении мужчины под стражу. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (Шпионаж). А именно в «сборе с целью передачи иностранному государству сведений, которые представляют государственную тайну, совершенном иностранцем». Санкцией статьи предусмотрено «безальтернативное наказание» — от 8 до 15 лет лишения свободы.

В пользу какого государства мог шпионить мужчина, не сообщается.