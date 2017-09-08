По его словам, «если бы со стороны наших западных партнеров не было желания искусственно нагнетать ситуацию, если бы у них была искренняя заинтересованность в том, чтобы получить информацию об учениях, объективной оценке ситуации, связанной с их проведением», таких критических заявлений с их стороны не было бы.

Глава белорусского МИД также прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что российские войска могут не вернуться домой после учений в Беларуси и "не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины".

В.Макей отметил, что никаких официальных обращений со стороны Украины относительно учений не поступало.

"Наш президент высказывался по этому поводу. Уже набило оскомину говорить, что Беларусь никогда не представляла угрозы для соседних государств и не намерена быть такой угрозой", — сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что в Будапеште на встрече министров иностранных дел Вышеградской группы и стран Восточного партнерства министры иностранных дел Польши и Украины интересовались вопросом проведения учений и им "были даны конкретные и развернутые ответы".

Напомним, что Литва, ЕС и НАТО не раз высказывали озабоченность российско-белорусскими учениями, правда, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях признал, что прямой угрозы в связи с этими учениями для стран альянса нет.

Сегодня президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что цель российско-белорусских учений - запугать и уничтожить волю к самообороне.

"Только не надо нас пугать и не надо нам самим пугаться, поскольку именно такова цель учений "Запад" – напугать нас, уничтожить нашу волю к самообороне, чтобы мы были парализованы и ничего не могли бы сделать в государстве", – сказала на пресс-конференции в парламенте президент.

"Рекомендации всех соответствующих структур есть, уровень безопасности не изменился, а (это) возможность поехать в ООН и говорить с трибуны перед сотнями стран, обратить внимание на проблемы нашего региона, когда весь мир сегодня думает только о конфликтах с Северной Кореей", – сказал Д.Грибаускайте о целях визита.

По ее словам, это возможность сказать, что "агрессор, где бы он ни был, в Северной Корее или у нас по соседству, не должен делать, что он хочет".

"Агрессивные действия в отношении соседей, войны, захват территорий не могут быть ничем оправданы, их всегда будут осуждать и стыдить. Об этом я скажу всему миру", – подчеркнула Грибаускайте.

Ранее президент Литвы назвала учения "Запад" учениями атакующего характера. По ее словам, этими учениями Россия демонстративно готовится к войне с Западом.

Во второй половине сентября Грибаускайте отправится в ООН. 14–20 сентября пройдут совместные российско-белорусские военные учения.

По данным Москвы в учениях примут участие не меньше 13 000, в Литве утверждают, что на самом деле их будет около 100 000. По данным литовской иностранной разведки, вероятный сценарий учений - вооруженный конфликт с НАТО.

Часть регионов, на которых будут проходить учения, находятся у границ Литвы, поэтому не ислючают возможность провокаций.