Посольство России в Беларуси получило официальное уведомление от МИД Беларуси о задержании КГБ РБ трех граждан России. Об этом TUT.BY сообщил пресс-секретарь посольства России в Беларуси Алексей Маскалев.
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Они задержаны в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 431 УК РБ (Дача взятки).

"В этой связи, в соответствии с установленной практикой, направили запрос в компетентные белорусские органы о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ", — добавили в посольстве.

Алексей Маскалев также добавил, что в уведомлении МИД Беларуси не сообщается, что задержанные проходят по тем же эпизодам, связанным с последними громкими задержаниями в Беларуси.

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Напомним, 4 мая КГБ Беларуси официально подтвердил задержание директора "Белтелекома" Сергея Сиводедова за получение взятки. Вместе с ним силовики задержали и взяткодателя — гражданина Российской Федерации К. Тот передал Сиводедову деньги "за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования".

Кроме того, стали известны подробности задержания заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси, сообщили в ведомстве.

После этих сообщений посольство России в Беларуси запросило информацию у белорусской стороны о задержаниях.

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