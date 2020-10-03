Это стало ответом на заявление министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о том, что Литва не намерена отзывать своего посла в Беларуси для консультаций или сокращать штат посольства.
Глава МИД Польши Збигнев Рау также написал, что Варшава пока не намерена отзывать своего посла из Беларуси для консультаций.
Напомним, белорусский МИД 2 октября потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать данному примеру.
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