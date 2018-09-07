Приграничная инфраструктура все еще не отвечает необходимым требованиям для введения малого приграничного движения Беларуси с Польшей и Литвой. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз 6 сентября на пресс-конференции в Минске.
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"Одним из ключевых моментов, который необходимо решить до того, как вступят в силу ранее подписанные соглашения о малом приграничном движении, является готовность приграничной инфраструктуры к прогнозируемому значительному увеличению пассажиропотока, — сказал он. — К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия, на сегодняшний день инфраструктура не соответствует тем требованиям, которые необходимы для введения малого приграничного движения".

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Кроме того, отметил он, необходимо, особенно в последнее время, учитывать и факты "неритмичного осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска со стороны Польши и Литвы, что в значительной ступени влияет на возникновение очередей на границе".

"Это также вопрос, который нужно решать. И его решение зависит от наших партнеров", — сказал Глаз.

Соглашения о малом приграничном движении населения с Латвией, Литвой и Польшей Беларусь подписала еще в 2010 году. Пока действует только белорусско-латвийское соглашение, которое вступило в силу 1 февраля 2012 года.

Польша и Литва все еще ожидают от белорусской стороны уведомлений о завершении всех необходимых процедур. Польша ратифицировала документ в том же 2010 году, Литва — в 2011 году, напоминает БелаПАН.

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