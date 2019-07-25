МИД Беларуси предлагает ввести электронные визы для граждан третьих стран, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам после встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Минске.
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«Как вы знаете, введен 30-дневный безвизовый режим для граждан почти 80 стран, — сказал Макей. — Мы считаем, что это не предел, надо думать над дальнейшими шагами. Мы сейчас подготовили правительству предложения по возможному внедрению электронной визы в отношении граждан третьих стран».

По словам Макея, если будет принято соответствующее решение, проект может быть реализован в течение полутора лет.

Напомним, в январе 2017 года Беларусь разрешила гражданам 80 стран 5-дневный безвизовый въезд через национальный аэропорт, а 12 февраля первые «безвизовые» туристы приземлились в Минске. Сейчас срок безвиза продлен уже до 30 дней.

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