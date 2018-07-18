МИД Беларуси: безвиз для иностранцев вот-вот удвоят

Проект указа президента о продлении срока безвизового пребывания иностранцев в Беларуси с пяти до десяти дней находится на финальной стадии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Беларусь во время онлайн-конференции в "Фейсбуке" 18 июля.
© RIA/Scanpix

"Эта тема весьма актуальна. В настоящее время на финальной стадии находится соответствующий проект указа президента Республики Беларусь о продлении срока пребывания иностранных граждан на территории нашей страны, прибывающих через пограничный пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск", — уточнили в МИД РБ.

На вопрос, не планируется ли распространить безвизовый режим на прибывающих не только через национальный аэропорт, в министерстве ответили, что "в отдаленной перспективе не исключается безвизовый въезд через наземные пункты пропуска", но во многом это будет зависеть от дальнейшего переоборудования наземных пограничных пунктов пропуска и увеличения их количества.

В МИД Беларуси также подчеркнули, что во время проведения в Беларуси в 2019 году вторых Европейских игр для болельщиков будет действовать безвизовый режим, аналогичный установленному на время чемпионата мира по хоккею 2014 года (по билетам при наличии действующего документа для въезда и страховки). "Предполагается, что безвизовый въезд будет введен за десять дней до начала соревнований и будет действовать десять дней после их окончания. Наличие билета позволит проехать через Российскую Федерацию без виз", — отметили в ведомстве.

Указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" был подписан Александром Лукашенко 9 января 2017 года. Документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска в аэропорту для граждан 80 государств. Указ вступил в силу в феврале прошлого года. Предложение о двукратном увеличении его сроков власти начали прорабатывать осенью.

БелаПАН
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Беларусь

МИД Беларуси: безвиз для иностранцев вот-вот удвоят

Проект указа президента о продлении срока безвизового...

"Если закончу карьеру в Бресте, останусь здесь жить". Марадона рассказал о работе в Беларуси

«Я приехал, чтобы сделать ФК „Динамо-Брест“ командой,...

В Лиде успели сфотографировать "почти торнадо" (1)

Мощный восходящий поток, который мог стать торнадо,...

Что доказали стресс-тесты Белорусской АЭС и чего доказать они не могли (8)

Очередной этап стресс-тестов Белорусской АЭС,...

Белорусский ПЕН-центр потребовал немедленного освобождения Олега Сенцова (6)

Белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к...

TOP новостей

Президент Литвы: невозможно отрицать историческую правду о геноциде литовского народа (22)

Никакие искусственные барьеры не могут помешать...

Из-за нарушения законов в Литве остановлен показ мультфильма "Два хвоста" на русском языке (11)

Депутат фракции Союза отечества-Христианских...

"Сколько вам заплатили?": влогеры Таня и Лёша перехали в Литву без шока, переезд был плавным (147)

В Вильнюсе за последние годы заметно чаще стало слышно...

54 000 жителей Литвы вскоре получат письма из Налоговой инспекции (18)

Жители, которые декларировали свои доходы за 2017 г., но не...

В Балтийском море наблюдают российские подлодки: на "охоту" за ними вылетают из Шяуляй (169)

На прошлой неделе, когда все внимание было обращено на...