МИД Беларуси: безвиз для иностранцев вот-вот удвоят

"Эта тема весьма актуальна. В настоящее время на финальной стадии находится соответствующий проект указа президента Республики Беларусь о продлении срока пребывания иностранных граждан на территории нашей страны, прибывающих через пограничный пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск", — уточнили в МИД РБ.

На вопрос, не планируется ли распространить безвизовый режим на прибывающих не только через национальный аэропорт, в министерстве ответили, что "в отдаленной перспективе не исключается безвизовый въезд через наземные пункты пропуска", но во многом это будет зависеть от дальнейшего переоборудования наземных пограничных пунктов пропуска и увеличения их количества.

В МИД Беларуси также подчеркнули, что во время проведения в Беларуси в 2019 году вторых Европейских игр для болельщиков будет действовать безвизовый режим, аналогичный установленному на время чемпионата мира по хоккею 2014 года (по билетам при наличии действующего документа для въезда и страховки). "Предполагается, что безвизовый въезд будет введен за десять дней до начала соревнований и будет действовать десять дней после их окончания. Наличие билета позволит проехать через Российскую Федерацию без виз", — отметили в ведомстве.

Указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" был подписан Александром Лукашенко 9 января 2017 года. Документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска в аэропорту для граждан 80 государств. Указ вступил в силу в феврале прошлого года. Предложение о двукратном увеличении его сроков власти начали прорабатывать осенью.