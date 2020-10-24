aA
Белорусской АЭС выдано разрешение на выполнение этапной программы энергетического пуска первого энергоблока, сообщает департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор).
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© Itar-Tass / Scanpix

«23 октября коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1», — говорится в сообщении.

Статьи по теме:
Вайчюнас: после запуска БелАЭС объемы торговли электроэнергией с Россией должны уменьшиться  (34)
Вайчюнас: Литва не может медлить с методикой торговли электроэнергией  (12)

Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.

В соответствии с нормативными документами ввод в эксплуатацию блока АЭС разделяется на этапы: предпусковые наладочные работы, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация.

Госатомнадзор обращает внимание, что перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в соответствии с законодательством будут проведены общественные слушания, целью которых является доведение до общественности информации о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

naviny.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Самоуправление: жители Вильнюса со вторника смогут бесплатно получить таблетки йода (70)

Жители Вильнюса со вторника смогут получить в аптеках...

TOP новостей

С понедельника жизнь в Литве изменится: локальные карантины, дистанционное обучение, ограничение собраний (97)

Количество новых случаев коронавируса в Литве бьет...

Новый коронавирусный антирекорд в Литве: 474 случая и 3 смерти (14)

В Литве зафиксировано 474 новых случая коронавируса....

Kalio jodido tabletės. Arūnas Valinskas Vladimiras Tarasovas

"Delfi Главное": карантин все ближе, бесплатные таблетки, перевод часов и второй тур выборов в Сейм "Без Маски": один из основателей литовской школы джаза Владимир Тарасов и его коллекция нонконформистского искусства  (12)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

Лингене - о закулисье борьбы с коронавирусом: зарплата эпидемиологов "на руки" просто жалкая (3)

Президент Гитанас Науседа во вторник посетил...

Не то топливо: что делать, если в дизельный автомобиль по ошибке залили бензин

Допущенная на заправке ошибка, если вы залили в бак не...

|Maža didelių žinių kaina