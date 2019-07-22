Матвиенко выступила за единую валюту в Союзном государстве Беларуси и России

"Проект Союзного государства — выгодный и нужный для наших стран. В этом году мы отмечаем 20-летие союзного договора. Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше, — сказала Матвиенко.

Никто в России никогда не говорил и не поднимает тему создания единого государства. Нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики (потому что интегрироваться иначе очень сложно). Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную и иную политику. Это союз, где должны быть одинаковые подходы к налоговой системе обложения. Это касается экономических вопросов, нам надо на этом этапе сегодня договориться, чего мы хотим, как мы будем двигаться".

Матвиенко высказалась в поддержку идеи о создании регионов компетенции, для которых государства определяют: где, к примеру, выгоднее производить молоко, а где — тракторы.

"Можно сколько угодно ругать Советский союз, и есть за что. Но что там было — это осмысленная политика размещения производительных сил. Так и в рамках Союзного государства. Мы в декабре будем отмечать 20 лет Союзного государства. Мы должны определиться: что ждет дальше проект Союзного государства — какая скорость, какие направления, и что ждать нашим гражданам от этого большого проекта".