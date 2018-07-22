Как заявила она в интервью "Медузе", встречи с президентом Петром Порошенко «были непростыми» как для нее, так и "для Порошенко, и для всех ответственных за следственный процесс тоже".
"Петр Алексеевич все время говорил о том, что "это дело моей чести, и я действительно хочу, чтобы его раскрыли". Я ему верю", — подчеркнула она.
Людмила Шеремет не знает ответа на вопрос, почему убийцы Павла еще не найдены.
В то же время, она подчеркивает, что не хотела, чтобы "пострадал кто-то невинный".
Мать Шеремета вспомнила, что во время одной из встреч с Порошенко спросила: "Вы — гарант, говорите о том, что это дело вашей чести, и хотите, чтобы оно было расследовано. А вот господин Аваков [глава МВД Украины Арсен Аваков, — Naviny.by] сказал, что это очень серьезное дело и оно относится к тем 7% дел, которые вообще не раскрываются". Из этих слов она сделала вывод, что "дело просто не будет раскрыто".
По ее мнению, чтобы продвинуться в деле раскрытия этого преступления, украинской власти не хватает "воли и желания".
Людмила Станиславовна ответила и на вопрос о том, какое бы наказание она хотела бы, чтобы им вынесли: "Вы знаете, нет моего сына. И мне не так важно, что будет с виновными. Пусть их накажут согласно закону. Мне чужой жизни не надо".
20 июля исполнилось два года, как в центре Киева был взорван автомобиль, в котором журналист ехал на работу.
Напомним, 29 апреля в Минске на Северном кладбище на могиле журналиста состоялось открытие памятника.
Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, на сегодняшний день у следствия остались четыре версии относительно мотива преступления.
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