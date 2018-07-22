Мать белорусского, российского и украинского журналиста Павла Шеремета — Людмила Станиславовна — не верит, что убийцы ее сына будут найдены, несмотря на заявления высокопоставленных чиновников Украины.
© Фото - naviny.by

Как заявила она в интервью "Медузе", встречи с президентом Петром Порошенко «были непростыми» как для нее, так и "для Порошенко, и для всех ответственных за следственный процесс тоже".

"Петр Алексеевич все время говорил о том, что "это дело моей чести, и я действительно хочу, чтобы его раскрыли". Я ему верю", — подчеркнула она.

Статьи по теме:
В Минске на могиле Павла Шеремета открыли памятник  (2)
Убийство Павла Шеремета: что мы знаем о расследовании год спустя  (8)

Людмила Шеремет не знает ответа на вопрос, почему убийцы Павла еще не найдены.

В то же время, она подчеркивает, что не хотела, чтобы "пострадал кто-то невинный".

Мать Шеремета вспомнила, что во время одной из встреч с Порошенко спросила: "Вы — гарант, говорите о том, что это дело вашей чести, и хотите, чтобы оно было расследовано. А вот господин Аваков [глава МВД Украины Арсен Аваков, — Naviny.by] сказал, что это очень серьезное дело и оно относится к тем 7% дел, которые вообще не раскрываются". Из этих слов она сделала вывод, что "дело просто не будет раскрыто".

По ее мнению, чтобы продвинуться в деле раскрытия этого преступления, украинской власти не хватает "воли и желания".

Людмила Станиславовна ответила и на вопрос о том, какое бы наказание она хотела бы, чтобы им вынесли: "Вы знаете, нет моего сына. И мне не так важно, что будет с виновными. Пусть их накажут согласно закону. Мне чужой жизни не надо".

20 июля исполнилось два года, как в центре Киева был взорван автомобиль, в котором журналист ехал на работу.

Напомним, 29 апреля в Минске на Северном кладбище на могиле журналиста состоялось открытие памятника.

Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, на сегодняшний день у следствия остались четыре версии относительно мотива преступления.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В убийстве Павла Шеремета заподозрили нескольких российских граждан (16)

Украинские силовики, занимающиеся расследованием...

Беларусь

Реальные зарплаты в Беларуси превысили российские (24)

Реальные зарплаты в Беларуси превысили показатели...

Мать Павла Шеремета: не верю, что найдут убийцу Павла (16)

Мать белорусского, российского и украинского...

Посетитель банка в Беларуси взял в заложницы собственную беременную дочь (4)

В отделении "Белинвестбанка" в гостинице "Авеню" в...

МИД Беларуси: безвиз для иностранцев вот-вот удвоят (2)

Проект указа президента о продлении срока безвизового...

"Если закончу карьеру в Бресте, останусь здесь жить". Марадона рассказал о работе в Беларуси

«Я приехал, чтобы сделать ФК „Динамо-Брест“ командой,...

TOP новостей

Реальные зарплаты в Беларуси превысили российские (24)

Реальные зарплаты в Беларуси превысили показатели...

Мать Павла Шеремета: не верю, что найдут убийцу Павла (16)

Мать белорусского, российского и украинского...

Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив россиянина в Москве (32)

Украинец Александр Усик стал победителем финальной...

Жители Заполярья, где сотнями гектаров горит тундра: "По телевизору "Сарматы" и "Кинжалы", а мы тушим ведрами" (63)

Площадь лесного пожара в Кольском районе Мурманской...

ЦРУ: Пекин начал против Вашингтона самую настоящую холодную войну (72)

Цель различных мероприятий Китая по усилению своего...