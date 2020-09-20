Начало марша было назначено на 14 часов по местному времени, но уже за час до этого Минский метрополитен объявил о закрытии в центре шести станций метро - "в целях обеспечения безопасности пассажиров". После начала акции ведомство сообщило о закрытии еще одной станции.
Как передает местный портал Tut.by, в районе улицы Немига колонна прошла несколько метров, после чего подъехали автозаки. Люди разбежались в разные стороны, за ними побежали сотрудники в черной форме.
Сообщается, что люди идут небольшими группами по обеим сторонам проспекта Победителей в сторону стелы "Минск-город-герой". Силовики продолжают точечные задержания.
Брест.
Витебск.
Задержания в Гомеле.
Гродно.
Задержания в Минске.
Военные автомобили и автозаки, которые ехали по проспекту Победы в Минске.
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