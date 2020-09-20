aA
В воскресенье в Минске проходит очередная акция - "Марш справедливости" - в знак протеста против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. В городе уже начались задержания.
Protestas Baltarusijoje
Protestas Baltarusijoje
© Scanpix

Начало марша было назначено на 14 часов по местному времени, но уже за час до этого Минский метрополитен объявил о закрытии в центре шести станций метро - "в целях обеспечения безопасности пассажиров". После начала акции ведомство сообщило о закрытии еще одной станции.

Как передает местный портал Tut.by, в районе улицы Немига колонна прошла несколько метров, после чего подъехали автозаки. Люди разбежались в разные стороны, за ними побежали сотрудники в черной форме.

Статьи по теме:
Тихановская сожалеет, что Путин поддержал Лукашенко  (23)
Беларусь: массовые задержания на "Женском марше" в Минске  (168)

Сообщается, что люди идут небольшими группами по обеим сторонам проспекта Победителей в сторону стелы "Минск-город-герой". Силовики продолжают точечные задержания.

Брест.

Витебск.

Задержания в Гомеле.

Гродно.

Задержания в Минске.

Военные автомобили и автозаки, которые ехали по проспекту Победы в Минске.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Nexta после новых массовых задержаний выложил данные тысячи белорусских силовиков (133)

Oппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live опубликовал...

TOP новостей

С понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 7 стран (5)

По возвращении еще из 7 стран с понедельника необходимо...

Опрос на улицах Каунаса: со страхом следят за числом заражений коронавирусом, но пугает не сама болезнь (14)

Каких последствий пандемии Covid-19 больше всего боятся...

Министр обороны Литвы: вопрос в том, какую цену Лукашенко заплатит за поддержку России (249)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...

"Марш справедливости" в Минске: спецтехника в городе, интернет снова отключен (245)

В воскресенье в Минске проходит очередная акция - "Марш...

Marius Ivaškevičius Marius Ivaškevičius

Марюс Ивашкявичюс: Лукашенко играет с огнем (79)

В студии Delfi - литовский драматург, сценарист Марюс...

|Maža didelių žinių kaina