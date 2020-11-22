"Марш против фашизма" в Беларуси: более 200 задержанных, силовики снова применили светошумовые гранаты

Всего задержанных в акциях протеста может быть больше, так как, по сообщениям TUT.BY cо ссылкой на правозащитный центр "Вясна", задержания также были и в других городах, где проходили митинги протеста - в Боровлянах, Пинске, Бресте, Новополоцке, Заславле, Гродно и Ляховичах.
МВД Беларуси подтвердило применение спецсредств во время акции протеста, добавив, что число участников демонстраций снижается.
Ближе к вечеру, как сообщает телеграм-канал "Нехта", в некоторых районах марши переросли в цепи солидарности.
"Вся Беларусь продолжает бороться с режимом диктатора, которой устроил в Беларуси самый настоящий фашизм: любое подавление инакомыслия, воинствующие на улицах городов каратели, презрение к правам человека и демократии, убийства, пытки, тысячи политических заключённых в тюрьмах", - говорится в анонсе к акции телеграм-канала "Нехта", ставшего одним из главных средств организации протестного движения.
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