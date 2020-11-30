"Марш мудрости": Лукашенко "отправили" в Ростов

В Минске в понедельник, 30 ноября, прошла ставшая уже традиционной акция "Марш мудрости" с участием пенсионеров и медиков. Силовики перекрыли весь центр и не дали участникам пройти по ставшему уже привычным маршруту от площади Независимости до площади Якуба Коласа.

Как передал портал Tut.by, двинуться в обход митингующим пришлось уже возле гостиницы "Минск" - на пересечении проспекта Независимости и улицы Володарского. Части участников шествия в итоге все же удалось дойти до ГУМа, однако там люди в балаклавах развернули ее в обратную сторону.

В акции, в частности, приняла участие 73-летняя минчанка Нина Багинская - один из символов белорусского протеста. Она держала в руках бело-красно-белый флаг. Колонна, которая в этот момент шла от станции метро Фрунзенская, заметив ее, начала скандировать: "Нина!" Сама женщина в этот момент находилась на противоположной стороне улицы.

"Билет в один конец: Минск-Ростов"

Некоторые из собравшихся захватили с собой плакаты с надписями: "Я выхожу", "Свободу врачам и журналистам! А сам иди вон!" Одна из участниц марша "отправила" белорусского правителя Александра Лукашенко в Ростов. На ее плакате большими красно-черными буквами было написано: "Куплен билет в один конец: Минск-Ростов". По версии ряда журналистов, в Ростове-на-Дону может находиться отстраненный от власти экс-президент Украины Виктор Янукович.

По данным правозащитного центра "Весна", на момент публикации материала задержаны были девять человек, в том числе фотограф российского агентства Sputnik, позднее его отпустили.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются после президентских выборов 9 августа и провозглашения ЦИК Александра Лукашенко, который правит республикой с 1994 года, их победителем. Мирные выступления граждан, которые убеждены в подтасовке результатов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. При разгоне демонстрантов силовики многократно проявляли беспрецедентную жестокость.