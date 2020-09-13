"Марш героев" в Беларуси: жесткие задержания, военная техника, знаки солидарности от преподавателей, обращение Тихановской

Против протестующих в Бресте использовали водометы.
Противостояние жителей и силовых структур.
Жесткие задержания в Витебске.
Жодино. Майор милиции после словесной перепалки ударил женщину в лицо.
Десятки тысяч людей в колонне.
Автозаки направляются в элитный поселок Дрозды, где находится одна из резиденций Лукашенко, а также живут высокопоставленные чиновники.
Минск.
А так жители других городов Беларуси протестуют против действующей власти.
Колонны протестующих в Минске.
Также сообщают об ухудшении качества связи в Беларуси. Комментарий сотового оператора.
Задержания у ТЦ Галерея в Минске.
Жесткие разгоны немногочисленных групп протестующих.
МВД Беларуси заявил, что в субботу в Минске на протестную акцию в районе площади Свободы собралось около 100 человек. "Некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта", — отмечают в МВД.
Колонна БТР, направлявшаяся в сторону Минска.
Преподаватели филфака БГУ записали видеообращение в поддержку студентов, сообщает TUT.BY
"Сегодня невозможно оставаться нейтральными к происходящему. Если мы будем бояться и молчать, то мы потеряем право входить в аудиторию к нашим студентам. Мы не сможем смотреть в глаза нашим детям. И у нашей страны не будет будущего".
В субботу Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором поддержала протестующих и назвала всех белорусов героями.
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