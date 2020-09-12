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Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино. Данную информацию TUT.BY подтвердила ее адвокат Людмила Казак.
Maryja Kalesnikava
Maryja Kalesnikava
© Itar-Tass / Scanpix

«Подтверждаю. Причину не объяснили», — сказала Казак. По ее словам, перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала сегодня.

9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса.

Колесникова потребовала у Следственного комитета возбудить дело против сотрудников КГБ и ГУБОПиК МВД, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни.

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Tut.by
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