«Подтверждаю. Причину не объяснили», — сказала Казак. По ее словам, перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала сегодня.
9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса.
Колесникова потребовала у Следственного комитета возбудить дело против сотрудников КГБ и ГУБОПиК МВД, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни.
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