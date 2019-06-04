Макей: шанс для Беларуси – это дружить со всеми

Выжить в сегодняшней ситуации, которая характеризуется высоким уровнем конфронтации, Беларусь может, только если будет дружить со всеми, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, общаясь с журналистами 4 июня перед началом экспертного семинара "10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы".
Vladimiras Makėjus (centre)
© AP / Scanpix

Он отметил, что за 10 лет инициатива ЕС "Восточное партнерство" достигла определенных результатов. "Один из самых главных результатов заключается в том, что нам удалось добиться понимания наших партнеров относительно того, что Восточное партнерство не должно способствовать дальнейшему углублению конфронтации, — сказал министр. — За последние четыре-пять лет мы видим, что оно стало более прагматичным, нацеленным на достижение конкретных результатов, которые могли бы быть понятны простым людям".

Статьи по теме:
Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое  (192)
В Вильнюсе участники Балтийской ассамблеи обсудят десятилетие "Восточного партнерства"

В первые годы существования Восточного партнерства, подчеркнул Макей, много говорили о том, что надо быстрее сделать все, чтобы страны-партнеры были ближе к Европе.

"Сегодня мы видим, что у каждой страны есть свои цели и конкретные задачи. То, что Восточное партнерство стало инициативой, в которой больше внимания уделяют конкретным запросам конкретной страны, считаю хорошим достижением. Есть ряд конкретных проектов, которые приносят отдачу, в том числе и для нашей страны. Мы всегда проводили эту линию, что Восточное партнерство должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства", — сказал глава МИД.

Среди таких проектов он назвал улучшение приграничной инфраструктуры, ряд проектов в сфере цифровизации, развитие трансъевропейских транспортных коридоров. "Конкретные результаты есть, но хотелось бы, чтобы их было больше", — добавил Макей.

На вопрос, не мешает ли Россия большему сближению Беларуси с ЕС, он ответил: в последние годы "Россия стала больше понимать, что участие Беларуси в Восточном партнерстве не нацелено против России".

"На последней встрече с коллегой Лавровым мы тоже говорили на эту тему и согласились, что это объяснимо и понятно, когда Беларусь стремится развивать отношения с ЕС, который является ее вторым экономическим партнером после ЕАЭС", — рассказал Макей.

"Мы ни на кого не оглядываемся, точнее — мы оглядываемся во все стороны. Мы не настолько большое государство и понимаем, что выжить в сегодняшней ситуации, которая характеризуется высоким уровнем конфронтации, можно только если будем дружить со всеми. И это наша политика, один из основных принципов многовекторности", — подчеркнул глава МИД Беларуси.

Статьи по теме:

Николай Статкевич: не пожимайте руку в крови – потом будет тяжело отмыться Специально для DELFI (67)

В Беларуси выборов нет. Нет и иных рычагов воздействия...

Восточному партнерству - десять лет: между Россией и будущим (21)

Инициатива Европейского Союза "Восточное партнёрство"...

Беларусь и Грузия обменяются "торговыми домами" (1)

Cтало известно, что президент Грузии прибудет на...

Беларусь

Макей: шанс для Беларуси – это дружить со всеми

Выжить в сегодняшней ситуации, которая характеризуется...

ЗРК Трио

Белорусские оружейники собрали уничтожителя беспилотников (2)

Антидронный зенитный комплекс "Трио" впервые был...

Новый посол России в Беларуси прибыл в Минск (1)

2 июня в Минск прибыл новый посол России в Беларуси...

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Такое решение содержится в постановлении Совета...

Сербская карта на глобусе Беларуси (1)

Появление в лентах мировых новостей темы обострения...

TOP новостей

Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром (2)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...

Глава ДГБ: разведка не зафиксировала вмешательства РФ в выборы президента Литвы (5)

Глава Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...

В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом (23)

До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...

Via Baltica A1 Vilnius–Kaunas A14 Vilnius–Utena

Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (2)

В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...

Volodymyras Zelenskis

Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (192)

Несмотря на различные определения происходящих на...