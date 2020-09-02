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Минск ответит странам Балтии асимметричными санкциями, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместной с российским коллегой пресс-конференции в Москве, стрим которой транслировал аккаунт МИД в Facebook.
Vladimiras Makėjus
Vladimiras Makėjus
© AFP / Scanpix

— Они хотят быть впереди планеты всей. Вопросы использования санкционных инструментов мы ранее обсуждали и сходились в том, что санкции — абсолютно неприемлемый вид межгосударственных отношений. И мне было удивительно, что уже на второй день после выборов стали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время, — уверен Макей.

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— Бог им судья. Нам известно о списке санкций. Мы тоже провели межведомственное согласование, подготовили и утвердили асимметричные санкции. Будем давать адекватный ответ, — заверил Макей.

С белорусской стороны это те лица, которые «рьяно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов».

Публиковать свой список МИД Беларуси не намерен.

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