Макей: "Не надо давить на Беларусь в вопросе отмены смертной казни"

По его словам, "любое политическое решение может быть принято, однако любой политик должен соизмерять последствия того или иного решения с настроениями и состоянием общества".

Макей напомнил во время интервью пяти независимым СМИ, что на референдуме 1996 года подавляющее число проголосовавших выступило за сохранение смертной казни.

"И сейчас если проводить референдум, я думаю, большинство граждан высказалось бы за сохранение смертной казни, о чем говорят, кстати, даже независимые опросы, в том числе — проведенные с участием Европейского союза", — сказал он.

На реплику о том, что большинство европейских стран отменили смертную казнь политическим решением, а не через референдум, Макей ответил: "Я могу привести вам массу примеров из своих встреч на различных уровнях с представителями, в том числе европейских стран, которые высказывают сожаление в связи с той ситуацией, которая существует в их странах относительно смертной казни".

"Легко говорить, почему бы не принять политическое решение, — добавил министр. — Но когда мы в наших беседах с представителями того же самого Европейского союза говорим, почему вы по Беларуси не можете принять политическое решение, слышим в ответ: "Ну, у нас же есть общественное мнение, нас средства массовой информации не так поймут, потому что Беларусь в общественном мнении выглядит негативно". Когда тебя не касается, легко говорить о том, что можно принять то или иное политическое решение. Почему-то наши партнеры не готовы принять какое-то политическое решение в отношении Беларуси, а нас заставляют это делать. Не только по смертной казни, но и по некоторым другим вопросам. Мы тоже должны учитывать настроения общества, людей".

По мнению Макея, общество необходимо подвести к принятию отмены смертной казни, следует взвесить все за и против. Двигаться по пути к отмене смертной казни, считает он, нужно "очень аккуратно, осторожно, стремясь изменить и менталитет наших людей, и настроения в обществе".

"Мне кажется, что рано или поздно это произойдет, но не надо давить на то, чтобы Беларусь приняла какое-то политическое решение", — подчеркнул министр.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. По данным правозащитников, в этом году в стране казнили двух человек, еще двое ожидают исполнения смертного приговора.

Накануне Всемирного дня против смертной казни, который отмечался 10 октября, Евросоюз и Совет Европы в очередной раз призвали Беларусь "отменить смертную казнь и присоединиться к сообществу наций, которые решили заменить месть человеческим достоинством".