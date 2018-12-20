— Я считаю, что, если спросить подавляющее число граждан нашей страны, они однозначно скажут, что Беларусь должна оставаться независимым и суверенным государством. Об этом суверенитете и независимости мы мечтали, думали на протяжении многих-многих веков. В нашей современной истории мы добились этого, поэтому мы должны и дальше работать над укреплением нашего суверенитета. Понятно, что, как говорит президент, это дорого стоит, но мы должны понимать это и должны сделать так, чтобы каждый вносил вклад в этот процесс — в укрепление нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности, — сказал Владимир Макей после церемонии поднятия флага Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает корреспондент TUT.BY.
Новый флаг МИД Владимир Макей назвал боевым знаменем и отметил, что сегодня ведомство не сражается на поле боя с оружием в руках, но дипломаты ведут баталии в политической, экономической, гуманитарной и иных сферах на международных площадках.
Напомним, на заседании союзного Совмина в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев огласил условие, при котором Россия готова пойти на уступки по вопросу нефти и газа, — "более углубленная интеграция" в рамках договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно документу, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня, а также единый парламент.
Александр Лукашенко, комментируя слова Медведева, сказал, что "понимает эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", и заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав соседнего государства.
Позже в Кремле заявили, что тема возможного объединения России и Беларуси в единое государство не обсуждается.
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