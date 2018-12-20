Белорусы на протяжении многих веков мечтали о независимости, поэтому сегодня страна просто обязана оставаться суверенной. Так глава МИД Владимир Макей прокомментировал слова Дмитрия Медведева о "более углубленной интеграции".
© DELFI / Kiril Čachovskij

— Я считаю, что, если спросить подавляющее число граждан нашей страны, они однозначно скажут, что Беларусь должна оставаться независимым и суверенным государством. Об этом суверенитете и независимости мы мечтали, думали на протяжении многих-многих веков. В нашей современной истории мы добились этого, поэтому мы должны и дальше работать над укреплением нашего суверенитета. Понятно, что, как говорит президент, это дорого стоит, но мы должны понимать это и должны сделать так, чтобы каждый вносил вклад в этот процесс — в укрепление нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности, — сказал Владимир Макей после церемонии поднятия флага Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает корреспондент TUT.BY.

Статьи по теме:
Интеграционное обострение: "Путину и его братве необходима аннексия Беларуси"  (119)
Лукашенко о последствиях налогового маневра в России для Беларуси: "Никакой катастрофы не будет".  (3)

Новый флаг МИД Владимир Макей назвал боевым знаменем и отметил, что сегодня ведомство не сражается на поле боя с оружием в руках, но дипломаты ведут баталии в политической, экономической, гуманитарной и иных сферах на международных площадках.

Напомним, на заседании союзного Совмина в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев огласил условие, при котором Россия готова пойти на уступки по вопросу нефти и газа, — "более углубленная интеграция" в рамках договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно документу, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня, а также единый парламент.

Александр Лукашенко, комментируя слова Медведева, сказал, что "понимает эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", и заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав соседнего государства.

Позже в Кремле заявили, что тема возможного объединения России и Беларуси в единое государство не обсуждается.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Песков: планов полного объединения РФ и Беларуси нет (5)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,...

Редактор "Эхо Москвы": Лукашенко считает белорусов наследниками Вильно (192)

Главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы"...

Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию (6)

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал...

Беларусь и Россия не подписали соглашение о взаимном признании виз (1)

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и...

Лукашенко публично осадил Путина: Вроде бы воевали вместе, а для Беларуси условия хуже, чем для Германии (12)

Александр Лукашенко и Владимир Путин публично...

Беларусь

Глава МИД Беларуси: Наш суверенитет дорого стоит, но Беларусь должна оставаться независимым государством (7)

Белорусы на протяжении многих веков мечтали о...

Православным белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины (1)

Православные верующие Беларуси не имеют права...

Адам Михник: Лукашенко говорил со мной, как российский губернатор (11)

На Watch Docs в Минске показали фильм о польском диссиденте...

Лукашенко о последствиях налогового маневра в России для Беларуси: "Никакой катастрофы не будет". (3)

Даже при худшем варианте для Беларуси , связанном с...

В Беларуси готовятся к 220-летию Адама Мицкевича (4)

Более пятисот человек посмотрели в Минске польский...

TOP новостей

Простой трюк: как избежать более высоких цен на электричество и газ (9)

С 1 января 2019 года в Литве увеличатся цены на...

Люди с небольшими зарплатами и эмигранты должны интересоваться: у трети деньги в пенсионные фонды не отчисляют (11)

Не все жители Литвы , получающие небольшие зарплаты и...

Ответ Кремлю на упреки о задержании Палецкиса: не вам читать нам нотации  досталось и Паксасу (80)

Не России читать нотации о демократических свободах,...

Карбаускис: инвестировать в Беларуси меня побудила дружба президентов (3)

Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис заявил в...

Рассказы работников отдела метрикации: необычные имена и странные просьбы

В этом году Вильнюс и вся Литва отпраздновали два...