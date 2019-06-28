"Еще идет процесс разработки предложений по дальнейшему углублению интеграции. Никаких поправок (в союзный договор. - Прим. БЕЛТА) не предполагается", - сказал Владимир Макей.
Он отметил, что сейчас ведется речь о полномасштабном выполнении мероприятий, которые предусмотрены существующим договором о создании Союзного государства.
"На каком-то этапе в силу разных причин те или иные положения не были реализованы, поэтому сейчас как раз идет работа над их анализом и разработка предложений по полномасштабной имплементации тех положений. Плюс идет дискуссия, как решать проблемы, которые сегодня лежат на поверхности, по которым имеются какие-то расхождения или споры", - добавил министр.
Ожидается, что в ближайшие дни в Минске состоится встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным, который приглашен на церемонию закрытия II Европейских игр.
Главы государств планируют обсудить развитие двусторонних отношений, в том числе вопросы углубления интеграции между странами. На закрытии II Европейских игр также ожидают президентов Таджикистана и Армении.
Макей: Беларусь и Россия не планируют вносить поправки в союзный договор (1)
Беларусь и Россия не планируют вносить поправки в...
Минск и Москва в военной сфере будут сотрудничать по-новому (2)
Внесены поправки в белорусско-российскую программу...
Президент Сербии: Лукашенко чуть не плакал, когда я говорил, что не пойду на открытие Европейских игр
Президент Сербии Александр Вучич, прилетевший в Минск...
В Бресте реконструировали нападение фашистов на крепость (17)
Тысячи брестчан и туристов стали зрителями...
TOP новостей
Шимоните о повышении "детских" денег: последствия могут быть довольно печальными (42)
Рано или поздно повышение таких выплат приведет к тому,...
Константин Эггерт. Как ПАСЕ сделала большой подарок Путину Специально для DELFI (143)
Это была отличная неделя для Владимира Путина ....
Выяснилось, какие автомобили в Литве будут считаться загрязняющими окружающую среду (25)
В апреле 2019 года правительство Литвы подтвердило, что...
Перед выходными синоптики порадовали жителей Литвы (2)
В пятницу из Западной Европы к Литве приблизится...
Опрос: 51% жителей Литвы чаще расплачиваются карточкой, чем наличными (1)
Согласно опросу Swedbank , половина (51%) жителей Литвы...