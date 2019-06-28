"Еще идет процесс разработки предложений по дальнейшему углублению интеграции. Никаких поправок (в союзный договор. - Прим. БЕЛТА) не предполагается", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что сейчас ведется речь о полномасштабном выполнении мероприятий, которые предусмотрены существующим договором о создании Союзного государства.

"На каком-то этапе в силу разных причин те или иные положения не были реализованы, поэтому сейчас как раз идет работа над их анализом и разработка предложений по полномасштабной имплементации тех положений. Плюс идет дискуссия, как решать проблемы, которые сегодня лежат на поверхности, по которым имеются какие-то расхождения или споры", - добавил министр.

Ожидается, что в ближайшие дни в Минске состоится встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным, который приглашен на церемонию закрытия II Европейских игр.

Главы государств планируют обсудить развитие двусторонних отношений, в том числе вопросы углубления интеграции между странами. На закрытии II Европейских игр также ожидают президентов Таджикистана и Армении.