Президент Беларуси Александр Лукашенко на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября заявил, что Россия сорвала сроки строительства Белорусской АЭС в городе Островце.
Belarus' Astravyets nuclear power plant under construction
© DELFI / Domantas Pipas

"Пока откладывается запуск первого блока аж на год (изначально пуск был запланирован в ноябре 2019 года). Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко, которого цитирует госагентство "Белта", отметил, что "мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору". Но, по его словам, взамен Минск рассчитывает на снижение ставки по кредиту, который Россия дала Беларуси на строительство станции.

Статьи по теме:
Первую партию ядерного топлива для БелАЭС изготовят к концу сентября  (4)
Министерство энергетики: Литва не ведет переговоры об электроэнергии с БелАЭС  (188)

"Коль сроки были сорваны, мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%", - сказал Лукашенко на совещании в субботу в Минске по итогам визита в РФ.

Первая АЭС в Беларуси строится вблизи города Островца в Гродненской области, всего в десятке километров от границы с Литвой и в 50 километрах от Вильнюса. Литва неоднократно выражала протест в связи с этой стройкой.

В основе станции лежит типовой российский проект АЭС ВВЭР-1200 поколения "3+". Первый энергоблок станции по плану должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020, а первая поставка ядерного топлива на станцию была запланирована к концу 2018 года. Однако на строительстве возникло несколько проблем, и главная из них была связана с тем, что летом 2016 года 330-тонный корпус ядерного реактора при монтаже энергоблока рухнул с высоты двух-четырех метров.

Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года. Россия была готова предоставить Беларуси до $10 млрд, и при этом погасить 90% стоимости затрат по строительству, а еще 10% должна оплатить белорусская сторона.

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Островецкая АЭС угрожает краснокнижному лососю исчезновением (18)

Кумжа и семга — одни из самых редких рыб,...

Беларусь

Лукашенко заявил, что РФ "сорвала" сроки строительства Белорусской АЭС (2)

Президент Беларуси Александр Лукашенко на...

Белорусская дизайнерка создала брошь в виде вульвы (5)

Витражистка Варя Сон, известная своим брендом...

Исследование: Поддержка демократии в Беларуси превратилась в “грантоманию” (13)

Белорусский аналитик Алексей Пикулик и шведская...

Белорусская автокефальная церковь также намерена получить статус автокефалии (21)

Белорусская автокефальная православная церковь...

В Беларуси выясняли, оскорбительны ли слова "бульбаш", "москаль", "лабус" и "жид" (31)

Некоторые из этих слов, по заключению, вовсе не...

TOP новостей

Папа Франциск в Каунасе призвал ксендзов быть ближе к людям (13)

Папа Римский Франциск в воскресенье в Кафедральном...

Ватиканский эксперт: понтифик в Литве продолжил политику Иоанна Павла II (7)

Посетивший Вильнюс папа римский Франциск продолжил...

Dovydo žvaigždė Dovydo žvaigždė

На месте бывшего Вильнюсского гетто из камней выложена звезда Давида (27)

В день 75-ой годовщины ликвидации Вильнюсского гетто в...

Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje. Vakarų ekspreso nuotr. Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje Klaipėdos vairuotojai perspėjami apie gulbes kelyje

В Клайпеде водителей новыми знаками предупреждают о неожиданной опасности

В рамках мероприятий, посвящённых Европейской неделе...

Погода: в воскресенье на большей части территории Литвы ожидаются осадки (1)

В Западной Литве и Шяуляйской области утром в...