"Пока откладывается запуск первого блока аж на год (изначально пуск был запланирован в ноябре 2019 года). Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко, которого цитирует госагентство "Белта", отметил, что "мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору". Но, по его словам, взамен Минск рассчитывает на снижение ставки по кредиту, который Россия дала Беларуси на строительство станции.

"Коль сроки были сорваны, мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%", - сказал Лукашенко на совещании в субботу в Минске по итогам визита в РФ.

Первая АЭС в Беларуси строится вблизи города Островца в Гродненской области, всего в десятке километров от границы с Литвой и в 50 километрах от Вильнюса. Литва неоднократно выражала протест в связи с этой стройкой.

В основе станции лежит типовой российский проект АЭС ВВЭР-1200 поколения "3+". Первый энергоблок станции по плану должен был быть введен в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020, а первая поставка ядерного топлива на станцию была запланирована к концу 2018 года. Однако на строительстве возникло несколько проблем, и главная из них была связана с тем, что летом 2016 года 330-тонный корпус ядерного реактора при монтаже энергоблока рухнул с высоты двух-четырех метров.

Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года. Россия была готова предоставить Беларуси до $10 млрд, и при этом погасить 90% стоимости затрат по строительству, а еще 10% должна оплатить белорусская сторона.