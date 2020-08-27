Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос рефинансирования одного миллиарда долларов из белорусского долга перед РФ.

"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования", - приводит слова Лукашенко РИА "Новости".

Как объяснил президент республики, Белоруссия "оставит у себя" этот миллиард долларов по договоренности с Москвой, тем самым получив "хорошее подкрепление" для белорусского рубля. Он также отметил, что в республике нет проблем с иностранной валютой, хотя в обменниках может и не хватать наличных денег.

"Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту - пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", - добавил Лукашенко.

Белорусский рубль существенно ослабел на фоне результатов президентских выборов и последовавших за этим протестов, на которые власти ответили репрессиями. Это, в свою очередь, привело к волне забастовок и угрозе санкций со стороны ЕС, добавив к политическому кризису еще и экономическую неопределенность. Официальный курс доллара с 10 августа вырос на 8,17%, евро - на 7,99% (по состоянию на 27 августа).

По мнению члена правления Нацбанка Дмитрия Мурина, единственная причина происходящего - негативные ожидания. Они заставляют людей переводить сбережения в более надежную валюту, сообщал РБК.

"По косвенным признакам, сейчас валюту покупают все - и население, и предприятия, и сами банки. Точнее, та часть населения и те предприятия, у которых для этого есть свободные рубли", - сказал старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

Ажиотажный спрос на валюту может быть связан со стремлением граждан подорвать экономическую основу режима Лукашенко, а также со слухами о грядущем ограничении валютных операций и заморозке банковских вкладов со стороны белорусских властей, о чем сообщали телеграм-каналы. Например, канал NEXTA Live разместил призыв покупать валюту и "снимать средства с банковских депозитов (прежде всего валютных)", поскольку они "используются властями для финансирования силовых органов".