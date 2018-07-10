На празднике Купалья "Александрия собирает друзей" президент Беларуси был в хорошем настроении и, взяв микрофон из рук певицы Таисии Повалий, пропел "А верба над грай-водой​, наша пісня, наша доля. Хай завжди мене верба та й додому поверта!" из песни "Верба", сообщают naviny.by.
© AFP/Scanpix

Видео ОНТ.

На празднике республиканского значения хватало и других неординарных событий. На фото, опубликованном пресс-службой президента Беларуси, видно, как рядовых зрителей заливает дождь, а на Лукашенко не попадает ни капельки воды.

Республиканский праздник "Купалье"
Республиканский праздник "Купалье"
© http://president.gov.by

Российский миллиардер Михаил Гуцериев сидит в дождевике, с капюшоном, да еще и держит в руках зонтик — выглядит словно монах. В дождевике и глава Администрации президента Наталья Качанова. А вот Александр Лукашенко и Коля сидят без зонтов — и вроде сухие, заметила "Наша ніва".

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