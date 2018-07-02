Лукашенко: Я очень доверяю КГБ и хочу, чтобы комитет был чистилищем нашего общества

"Все должно быть честно и принципиально. Никому никаких исключений быть не должно. Комитет всегда в любом нашем обществе, и в советские времена, а теперь тем более, был определенным чистилищем нашего общества. И я хочу, чтобы комитет был таким чистилищем, чтобы там были честные, принципиальные, умные профессионалы, которые будут понимать, что на наших с вами плечах лежит самое главное и святое — безопасность нашего государства, суверенитет и независимость", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

"Если вы провалитесь по своим направлениям, очень трудно будет закрыть эту брешь другими органами и подразделениями. Их просто нет. Мы не дублируем в целом КГБ. Поэтому смотрите, чтобы был жесточайший порядок", — добавил глава государства.

Он отметил, что многие из назначаемых в руководство КГБ идут работать в территориальные органы. "Запомните, никакой круговой поруки! Это очень аккуратная работа — у вас, у прокурора, у милиции. Я не зря создавал эту систему, по которой вы по вертикали подчинены председателю КГБ. Но вы живете на территории той или иной области, и они решают определенные вопросы, и там главный мой представитель — губернатор. И вы должны найти общий язык с руководством области, но ни в коем случае не щелкая каблуком… "чего изволите". И не думая о том, что сегодня я ему что-то там помогу (в кавычках), а завтра он мне что-то доброе сделает. За комитетом особый глаз в этом отношении. Потому что вреда от кампанейщины и круговой поруки будет больше, чем смыкание, допустим, губернатора с другими руководителями органов и подразделений", — напутствовал глава государства.

Лукашенко добавил, что очень доверяет КГБ. "Я еще с депутатских времен помню хороших молодых ребят, с которыми я работал вопреки руководству КГБ, которые тайно приносили мне документы, характеризуя тех или иных коррупционеров в высших эшелонах власти, — рассказал президент. — Это были искренние молодые ребята, которые понимали, что так быть не должно. И с тех пор у меня, даже с советских времен, сложились самые добрые воспоминания и мнение о КГБ. Поэтому я и доверяю КГБ. Но кому доверяешь, того нужно и серьезно проверять".