Александр Лукашенко поздравил президента Сирии Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.
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Белорусский лидер отметил, что за прошедшую четверть столетия Беларусью и Сирией были установлены прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой.

"Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, праве каждой страны самостоятельно определять путь развития согласно ожиданиям своего народа", — отметил белорусский президент в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба главы государства.

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"Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом. Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны", — говорится в поздравлении.

В свою очередь Башар Асад также поздравил Александра Лукашенко с годовщиной установления дипотношений между Беларусью и Сирией. Он выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по всем вопросам во имя блага, процветания, развития и прогресса стран, а также в интересах двух дружественных народов и ради мировой безопасности и стабильности.

Президент Сирии высоко оценил позицию Беларуси в отношении войны в Сирии, а также отметил оказанную поддержку сирийскому народу в борьбе против терроризма.

Гражданская война в Сирии — многосторонний, многоуровневый вооруженный конфликт на территории Сирии, начавшийся весной 2011 года как локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада, в которое с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.

Основными участниками конфликта являются регулярные вооруженные и военизированные формирования, выступающие на стороне президента Башара Асада (Сирийская арабская армия, Национальные силы обороны и др.), формирования "умеренной" сирийской оппозиции (Свободная сирийская армия, арабские суннитские племенные формирования), курдские регионалисты (Отряды народной самообороны), а также различного рода исламистские и джихадистские террористические группировки (ИГ, Фронт ан-Нусра и т. д.). Стороны конфликта получают военную помощь от других стран: поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран, тогда как сирийская оппозиция получает помощь от западных держав и монархий Персидского залива.

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