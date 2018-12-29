По сообщению пресс-службы официального белорусского лидера, главы двух государств "продолжат разговор по актуальным вопросам сотрудничества", которые стороны подробно обсудили в разных форматах на московской встрече 25 декабря.
Тогда Лукашенко и Путин подвергли серьезному анализу союзные договоренности. Россию беспокоит, почему проект Союзного государства до сих пор не реализован. После встречи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции Беларуси и России.
Переговоры президентов спровоцировали волну высказываний политической и интеллектуальной элиты России о слиянии в одно государство.
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