Самолет президента Беларуси вылетел из Национального аэропорта Минск утром 29 декабря.
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

По сообщению пресс-службы официального белорусского лидера, главы двух государств "продолжат разговор по актуальным вопросам сотрудничества", которые стороны подробно обсудили в разных форматах на московской встрече 25 декабря.

Тогда Лукашенко и Путин подвергли серьезному анализу союзные договоренности. Россию беспокоит, почему проект Союзного государства до сих пор не реализован. После встречи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции Беларуси и России.

Переговоры президентов спровоцировали волну высказываний политической и интеллектуальной элиты России о слиянии в одно государство.

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