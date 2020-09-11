— Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости, — заявил Лукашенко.

— Но вы же понимаете, что жизнь не ролик из интернета. Назад не отмотаешь, — отметил он.

По словам Лукашенко, «достаточно посмотреть на страны, которые прошли через горнило цветных революций и остались в состоянии тлеющих конфликтов или, что еще страшнее, гражданской войны».

— Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно, — отметил Лукашенко.

Он заявил, что ученые-гуманитарии своими исследованиями и наработками должны консолидировать белорусское общество.

— Каждый из нас должен осознавать, каким трудом белорусский народ получил свою государственность и право самому решать судьбу. Нельзя это потерять. Кто мы? Откуда? Куда идем? Ответы на эти вопросы наши дети должны получать не только от дедов — от нас должны получать, от старших, наших ученых, преподавателей, учителей. Проблем там выше крыши.

Лукашенко уверен, что «обществоведческие дисциплины «должны исключить даже гипотетическую возможность двойных стандартов при оценке исторических событий, поставить прочный заслон подтасовке или искажению тех фактов, на которых базируются традиционные ценности».

— Никто, кроме нас, не заинтересован в том, чтобы мы были сильной суверенной и независимой страной. Страной, где чтят прошлое, ценят настоящее и уверены в будущем, потому что опираются на патриотизм и отечественные научные школы, — резюмировал он.