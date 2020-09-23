Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Как сообщают госагентства, церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце независимости.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

Статьи по теме: Президент Литвы призывает ООН потребовать от Лукашенко мирной передачи власти

Дата и время проведения мероприятия держались в тайне. На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации, назначенной на сегодня, не слышали.

С утра 23 сентября у Дворца независимости минчане заметили скопление техники и военных. В столице были перекрыты центральные улицы и проспекты. По ним во дворец проследовал кортеж Лукашенко.

Примерно в 11.40 из Дворца независимости стали выходить приглашенные на инаугурацию, они пошли к Белэкспо, куда подъехали автобусы.

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в комментарии РИА «Новости» этим утром отказалась называть дату инаугурации.

«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — сказала Эйсмонт.

Выборы президента прошли 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. С того дня в стране проходят акции протеста несогласных с официальными результатами выборов.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому считает Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.

Одним из первых Лукашенко с победой на выборах поздравил президент России Владимир Путин.