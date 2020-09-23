Как сообщают госагентства, церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце независимости.
Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.
Дата и время проведения мероприятия держались в тайне. На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации, назначенной на сегодня, не слышали.
С утра 23 сентября у Дворца независимости минчане заметили скопление техники и военных. В столице были перекрыты центральные улицы и проспекты. По ним во дворец проследовал кортеж Лукашенко.
Примерно в 11.40 из Дворца независимости стали выходить приглашенные на инаугурацию, они пошли к Белэкспо, куда подъехали автобусы.
Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в комментарии РИА «Новости» этим утром отказалась называть дату инаугурации.
«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — сказала Эйсмонт.
Выборы президента прошли 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. С того дня в стране проходят акции протеста несогласных с официальными результатами выборов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому считает Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.
Одним из первых Лукашенко с победой на выборах поздравил президент России Владимир Путин.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси (8)
Во Дворца независимости в Минске Александр Лукашенко...
Муниципальная компания решила работать 4 дня в неделю: не подорожают ли услуги для жителей (4)
В Литве есть несколько компаний, которые работают по...
Президент Литвы призывает ООН потребовать от Лукашенко мирной передачи власти (64)
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал...
В Литве за сутки подтверждены 73 новых случая коронавируса (1)
По новейшим данным, в Литве за сутки подтверждены 73...
Профессор: вероятнее всего, от коронавируса в Литве сначала будут прививать молодых взрослых (57)
1,8 млн. доз вакцины от коронавируса , в закупке которых...