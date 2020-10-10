На фотографии, опубликованной каналом, можно увидеть Лукашенко, экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, члена президиума Координационного совета Лилию Власову, политтехнолога Виталия Шклярова и еще несколько человек. Как сообщает "Пул Первого", встреча длилась четыре с половиной часа. Содержание беседы "участники общим решением оставили в тайне".