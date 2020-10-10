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Александр Лукашенко встретился с членами Координационного совета и Объединенного штаба в СИЗО КГБ, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Aliaksandras Lukašenka, „Pul pervogo“ stopkadras
Aliaksandras Lukašenka, „Pul pervogo“ stopkadras
© Stopkadras

На фотографии, опубликованной каналом, можно увидеть Лукашенко, экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, члена президиума Координационного совета Лилию Власову, политтехнолога Виталия Шклярова и еще несколько человек. Как сообщает "Пул Первого", встреча длилась четыре с половиной часа. Содержание беседы "участники общим решением оставили в тайне".

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Deutsche Welle
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