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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского тракторного завода высказался о потенциальных кандидатах в президенты, передает агенство БелТА. Он заявил перед работниками предприятия, что общество страны не созрело для того, чтобы голосовать за женщину и отозвался о бывшем президенте Литвы Дале Грибаускайте.
Aleksandras Lukašenka ir Dalia Grybauskaitė
Aleksandras Lukašenka ir Dalia Grybauskaitė
© lrp.lt nuotr.

Президент охарактеризовал сбор подписей у потенциальных кандидатов - женщин: "Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался - эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся".

Но Лукашенко считает, что президентом Беларуси будет мужчина.

«У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас (…) не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте — пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», — заявил Лукашенко.

Сбор подписей на выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп, в том числе для четырех претендентов-женщин.

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