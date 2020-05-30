Президент охарактеризовал сбор подписей у потенциальных кандидатов - женщин: "Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался - эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся".

Но Лукашенко считает, что президентом Беларуси будет мужчина.

«У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас (…) не Литва. Там президент была Даля Грибаускайте — пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», — заявил Лукашенко.

Сбор подписей на выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп, в том числе для четырех претендентов-женщин.