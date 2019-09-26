Лукашенко вновь заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс

Президент Беларуси объявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Но при условии, что на это будет согласие сторон. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Aleksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

— Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон, — сказал Лукашенко. — Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия.

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы предлагает Минску поддержку в диверсификации импорта энергоносителей  (11)
Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке  (5)

Президент Беларуси также вспомнил бывшего президента Украины Петра Порошенко. По его словам, он часто упрекал его в том, что в Украине идет война, а тот ничего не делает.

— Но сейчас ситуация изменилась. Я думаю, у меня будет возможность на эту тему поговорить с ним [президентом Украины Владимиром Зеленским]. Но вы должны знать: мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль. Но такие предложения вашим бывшим президентом отвергались, — подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что Донбасс, "а это 20% ВВП страны", должен вернуться в Украину. Он подчеркнул, что "Украина должна быть единой и неделимой".

— И самое главное — целостность и единство Украины, вот так я бы охарактеризовал. Но это такая огромная тема, что надо, во-первых, не только серьезно подготовиться (мне, прежде всего, но и вам), структурировать ответ на эту проблему — что сегодня важно, что завтра. Какая ситуация там, как действовать. Но отвечая на этот вопрос: я не должен настолько глубоко влазить, чтобы не зацепить там интересы России, интересы Америки или еще кто там участвует, а главное, Украины, властей и украинского народа, — сказал Лукашенко.

Не в первый раз


Президент Беларуси не в первый раз предлагает свою помощь в урегулировании конфликта на востоке Украины. Еще в 2014 году он заявил, что готов послать белорусские войска в Украину, чтобы развести воюющие стороны. После этого он внес предложение о контроле Беларусью российско-украинской границы, однако его предложения не нашли поддержки, в частности, у Петра Порошенко, который в то время занимал пост президента Украины.

Также он предлагал рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине.

Статьи по теме:

Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов (1)

"Исполнительница удостоена награды за значительный...

Беларусь подпишет визовое соглашение с ЕС (1)

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что...

США и Беларусь впервые за 11 лет обменяются послами. Почему это важно? (1)

Минск и Вашингтон решили восстановить...

Дэвид Хейл: США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом (6)

Соединенные Штаты остаются приверженцами поддержки...

Лукашенко: Без США урегулировать конфликт в Украине не получится (22)

США могли бы способствовать урегулированию конфликта...

Klaipedos nafta готова сотрудничать с Беларусью (3)

Контролируемый государством оператор терминалов...

Беларусь

Лукашенко вновь заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс

Президент Беларуси объявил, что готов ввести...

Белорусские культурные и общественные деятели обратились к Литве: Просим похоронить Калиновского в Беларуси группа литовских депутатов выразит поддержку (12)

Представители белорусской интеллигенции обратились к...

Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке (5)

По мнению Александра Лукашенко , Беларусь в настоящее...

Минск затеял с Кремлем чересчур рискованную игру (11)

Расчет на то, что "углубленную интеграцию" удастся...

Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов (1)

"Исполнительница удостоена награды за значительный...

TOP новостей

Президент Литвы в ООН: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие (213)

Россия продолжает попытки дестабилизировать соседние...

Vasilij Jankovič Vasilij Jankovič Vasilij Jankovič

#ШестойУрок. Зачем учителю географии идти в политику: "Работа в современной школе - это как естественный отбор" Тест: хорошо ли вы знаете географию? (2)

В последние годы педагоги Литвы все громче говорят о...

Boguslavas Gruževskis, Indrė Genytė-Pikčienė Eurai

Экономика растет, однако становится больше безработных: что происходит в Литве? (82)

Экономика в Литве растет, работодатели говорят о...

Парламент принял новые ограничения: изменятся "соски", исчезнут напитки в одноразовых запаянных стаканчиках (8)

Парламент Литвы 26 сентября решил запретить продажу...

Исповедь социального работника: единственная защита от агрессии - дешевая сумочка

Порванная одежда, сломанные очки, порванные сумки,...