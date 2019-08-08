Лукашенко включил в безвизовую зону ещё пять районов Гродненской области

Это предусматривает указ № 300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который подписал Александр Лукашенко. Документ будет действовать вместо указа от 26 декабря 2017 года № 462, пояснила пресс-служба президента.
В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается с 10 до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").
Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории.
Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.
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