Лукашенко включил в безвизовую зону ещё пять районов Гродненской области

Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию "Брест — Гродно". В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.
Лидский замок
© Asmeninio albumo nuotr.

Это предусматривает указ № 300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который подписал Александр Лукашенко. Документ будет действовать вместо указа от 26 декабря 2017 года № 462, пояснила пресс-служба президента.

В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается с 10 до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").

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Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории.

Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.

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