«Стоит слово сказать — и сразу пошла волна, начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так, и сяк. Это естественно, потому что Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели, — сказал Александр Лукашенко. — Весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в нашем регионе, — Норвегия, Швеция, Финляндия, заканчивая дальней дугой, африканской».

«Не надо затягивать пояса»

Многие из стран, заметил глава государства, рассчитывают на поддержку Беларуси.

«Все знают о Беларуси, и многие рассчитывают на то, что Беларусь и технологически, и „мозгами“ сможет оказать им соответствующую поддержку. Мы не против, но это стоит денег, за это надо платить. На этом мы должны зарабатывать. Но заработать мы можем, только сплотившись все вместе и действуя в определенном направлении. При этом не надо затягивать пояса, уже назатягивались, хватит. Не надо людей пугать, надо просто работать, обеспечивая себя и свою семью, свой регион и свое государство, в котором нам с вами жить», — обратил внимание президент.

Александр Лукашенко добавил, что, когда Беларусь обрела независимость, у нее не было больших ресурсов, сформированных органов власти. «Мы получили независимость, нам было непросто. Нас сегодня упрекать не в чем. Мы тогда вынуждены были, не опираясь ни на кого, создавать свое независимое, суверенное государство. Мы это с вами сделали. Нашему поколению есть что сказать тем, кто идет на смену нам», — подчеркнул он.

«Работать так, чтобы это осталось и после предвыборной кампании»

Александр Лукашенко сориентировал вертикаль власти на эффективную работу в предвыборные годы. «Надо стараться завоевывать доверие людей. Тем более в эти два года, когда мы будем сдавать экзамен. Людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки втирать тоже им нельзя. Надо сделать то, что останется навсегда», — подчеркнул белорусский лидер.

Никто не скрывает того факта, что в предстоящие два года — в преддверии президентских и парламентских выборов — будет вестись напряженная работа, добавил Александр Лукашенко. «Но будем работать так, чтобы это осталось и после предвыборной кампании, чтобы нас люди не упрекнули в том, что мы в канун каких-то политических событий, прежде всего выборов, что-то такое сделали, чтобы подсластить людям жизнь, а потом о них забудем. Этого никогда не было и не будет! У нас иная политика», — заявил глава государства.

Президент добавил, что подобные встречи с активами регионов впредь будут традиционными. «Мы будем уделять серьезное внимание развитию районов, малых и средних городов. И прежде всего это будет связано с необходимостью обеспечить равномерное распределение производительных сил в стране», — сказал он.

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