Лукашенко въедет в Брюссель на белом коне?

Может, и не с распростертыми объятиями, но готовы привечать.

То, что Лукашенко приглашен в Брюссель, пока неофициально подтвердил БелаПАН источник в структурах ЕС. По его словам, «власти Беларуси должны решить и подтвердить уровень своего участия».

Макей осторожничает

Предполагается, что на следующей неделе в Минск прилетит важная птица — комиссар Евросоюза по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, который и привезет официальное приглашение на саммит.

Это косвенно подтвердил и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, заявивший сегодня, что «в ближайшее время к нам планируются визиты высокопоставленных деятелей Европейского союза».

В целом Макей высказался осторожно: мол, решение об уровне участия белорусской стороны в саммите ВП «будет принято в свое время», при этом «естественно, мы будем анализировать все обстоятельства».

Осторожность министра понятна: хотя МИД и будет отслеживать нюансы церемониала, контекст приглашения, анализировать все «за» и «против», — решение примет сам Лукашенко.

Вообще-то Беларусь была включена в эту программу ЕС еще в 2008 году и саммит в Брюсселе станет пятым по счету, но ни разу в таких мероприятиях не участвовал президент Беларуси. Отряжали то вице-премьера, то министра иностранных дел, то даже, было дело, посла (это когда саммит проходил в 2011 году в Варшаве — тогда после разгрома Площади-2010 и конвейера жестоких приговоров отношения Минска и ЕС находились в низшей точке).

Причем всякий раз приглашение адресовалось не конкретным персонам, а Республике Беларусь, но неофициально Брюссель давал понять, что прибытие главного белорусского начальника нежелательно.

Скажем, когда в мае 2015 года в Риге проходил предыдущий саммит ВП, Лукашенко был еще под визовыми санкциями, и выглядело логично, что страну представлял выведенный из-под них Макей. Но в феврале 2016 года Брюссель отменил уже все санкции против белорусского руководства. Так что формальных преград нет. Да и вообще тренд в отношениях между Беларусью и Западом — позитивный.

Чапай думать будет

Так полетит Лукашенко в Брюссель или нет?

Скорее, да, чем нет — такой прогноз сделал в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

Если бы это происходило до сентябрьских учений «Запад-2017», то вероятность, что Лукашенко полетит в Брюссель, была бы меньше, поскольку Минск в вопросах отношений с Западом всегда оглядывается на Москву, поясняет аналитик.

Теперь же белорусский режим проведением учений показал, что верен союзническому долгу, в какой-то степени пожертвовал имиджем (поскольку маневры вызвали фурор у соседей Беларуси, в странах НАТО). «Лукашенко сделал шаг в сторону России, теперь настало время делать шаг в сторону Европы. Нужно доказывать Западу, что Беларусь, в частности, по-прежнему привержена миротворчеству», — поясняет Карбалевич.

Минский аналитик-международник Андрей Федоров также считает, что если приглашение будет именно персональным, то Лукашенко, скорее всего, полетит.

«Нет особых препятствий, — заявил Федоров в комментарии для Naviny.by. — Вряд ли, например, так уж сильно будут наседать за права человека».

Европейский противовес «русскому миру»

Да, Европа ныне не столь придирчива, как в былые времена. После Крыма она стала ценить Лукашенко хотя бы за попытки дистанцироваться от Москвы, сохранить относительный нейтралитет в украинском вопросе, улизнуть в миротворческую нишу.

Кое-кто считает: упрямый белорусский авторитарий, твердивший, что его никто не наклонит, однозначно переиграл политиков Старого Света (которых как-то грубо потроллил якобы отсутствием у них мужских гениталий). Навязал им свои условия. Европейцы же, мол, малодушно сдали свои ценности и теперь занимаются циничными гешефтами с режимом. И вот бывший «последний диктатор Европы» готовится въехать в Брюссель на белом коне триумфатора.

«Ситуация противоречивая, — говорит Карбалевич. — Нормализация отношений с Западом в определенной мере укрепляет режим Лукашенко и ослабляет оппозицию. Но в некоторой степени это укрепляет и белорусский суверенитет перед давлением со стороны России».

Кроме того, отмечает аналитик, белорусское руководство уже не обрушивается на европейские ценности, а разделяет их хотя бы на словах, «Лукашенко повторяет, что у нас демократии не меньше, чем в Европе». Так что европейские идеи, принципы потихоньку просачиваются в белорусское массовое сознание.

К тому же интерес развивать отношения с Евросоюзом, США «связывает властям руки в плане борьбы против внутренних политических оппонентов», резюмирует Карбалевич.

Действительно, в 2015 году Лукашенко выпустил из тюрем всех политзаключенных. И даже долгое время позволял бывшему политзаключенному № 1 Николаю Статкевичу практически беспрепятственно и безнаказанно (если не считать штрафов) проводить несанкционированные уличные акции.

Правда, волна «дармоедских» протестов февраля — марта 2017 года заставила власти отбросить «гнилой либерализм» и ужесточить подход к тем, кто инспирирует уличные выступления. Но все равно дело ограничивается арестами до 15 суток. Из-за таких «мелочей» Евросоюз снова сильно ругаться с Лукашенко и возвращать санкции, конечно, не станет.

В Сочи — с фигой в кармане

Таким образом, режим хотя и сорвался минувшей весной на неадекватную жестокость (апофеозом стал разгон Дня Воли 25 марта), но в целом научился дозировать давление на оппозицию, гражданское общество, независимые СМИ.

Претензии же на роль миротворческой площадки, с которой не грех бы запустить процесс «Хельсинки 2.0» (если Лукашенко полетит в Брюссель, тот наверняка и там будет пиарить эту идею) стимулируют белорусское руководство и впредь не переходить красную черту в плане внутренних репрессий.

Да, это не демократический рай, но какое-то окно возможностей для оппонентов режима. Это лучше, чем откровенное мочилово «пятой колонны».

«Конечно, можно, надев белые перчатки, критиковать Европу, что несколько сдала позиции», — говорит Федоров. С другой стороны, добавляет он, кое в чем уступил и режим: сегодня в Беларуси нет людей, которых Европа считала бы политзаключенными, нет массовых избиений демонстрантов. При этом нет и революционной ситуации.

Так что нынешний подход Евросоюза к белорусскому вопросу собеседник считает «достаточно обоснованным». Тем более что сейчас даже для ярых критиков авторитаризма «Лукашенко уже не последний диктатор Европы, а как минимум предпоследний», иронизирует Федоров.

Добавлю, что в вопросе демократического будущего Беларуси не стоит перекладывать на Европу миссию, которую могут выполнить только сами белорусы.

И еще штрих. В отношениях с Москвой, похоже, продолжаются терки, которые вылезли наружу как раз во время «Запада-2017». Тогда российская сторона вдруг запустила фейк о выдвижении танковых войск в Беларусь (что выглядело провокацией или неким циничным зондажом). Лукашенко же, в свою очередь, не полетел на полигон к Владимиру Путину, а принципиально наблюдал за этой игрой в войну со своего командного пункта.

Не исключено, что это был как раз сигнал Западу: вот, глядите, никакие мы не марионетки Кремля. И Кремль, вероятно, закусил губу.

Во всяком случае, на полях сочинских саммитов Путин запланировал отдельные встречи с целым рядом коллег — Эмомали Рахмоном, Игорем Додоном, Шавкатом Мирзиеевым, Нурсултаном Назарбаевым, а вот с ближайшим союзником, руководителем другой части Союзного государства — нет.

Так что приглашение в Брюссель оказалось весьма кстати. Оно помогает демонстрировать, что на Кремле свет клином не сошелся. Можно сказать, что Лукашенко прилетел в Сочи с аккуратной фигой в кармане.

Работа над ошибками лишь начинается

Вместе с тем, стоит напомнить, что 22 года назад молодой тогда президент Лукашенко подписал как раз-таки в Брюсселе соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом и даже пафосно заявил, что это наш «первый важный шаг в направлении главной цели — вступления в Европейский союз».

Но это соглашение так и не заработало, поскольку вслед началась эпоха противостояния между матеревшим режимом (Лукашенко резко усилил свои полномочия, разогнал Верховный Совет и пр.) и пошедшей на принцип Европой.

Ныне, через два десятилетия, вроде как пришло время собирать камни, но заключение подобного базового соглашения пока выглядит лишь туманной перспективой. Проще говоря, два десятилетия потеряно. И то, что мы видим сейчас, — никакой не въезд в Европу на белом коне, а в лучшем случае лишь начало работы над ошибками.