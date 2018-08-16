Больше года назад глава Беларуси поручил Совету министров поднять "из руин и пепла" Оршанский район. На его примере правительство должно было показать системную работу с проблемными регионами, в том числе определить эффективные решения по опережающему развитию и распространить их в дальнейшем на всю страну. "Этого не сделано", — констатировал по итогам двухдневного визита на Оршанщину Александр Лукашенко.

Из 126 поручений главы Беларуси по комплексному развитию района выполнено 87. На совещании в Орше председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов признал работу правительства крайне неудовлетворительной. По его словам, работа правительства носит не системный, а косметический характер.

По итогам совещания Александр Лукашенко отправил в отставку министра промышленности Виталия Вовка, министра архитектуры и строительства Анатолия Черного, а также главу Оршанского райисполкома Александра Позняка. Глава Беларуси также поручил внести предложения по замене всего руководства правительства, которое он обвинил в "пофигическом отношении к поручениям президента".

"Кто имел право отменять мои решения?! Президент поставил публично перед народом железобетонную задачу — решить и точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть, и он управляет страной, если уж на то пошло. А вы занялись саботажем", — цитирует президента телеканал "Беларусь 1".

Невыполнение поручений главы государства неприемлемо при авторитарном режиме, объяснил в комментарии Naviny.by причины разноса правительства эксперт аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич. Если чиновники перестают бояться президента, то это плохой признак.

"Чиновники перестают бояться, перестают выполнять указания. Причем выполнять указания, которые можно было выполнить. Понятное дело, поднять Оршанский район за год — это нереально, но не класть на траву асфальт или почистить туалет перед приездом, было реально. А этого не сделали. Это отсутствие уважения к главе государства и страха перед ним его возмутило", — отметил политолог.