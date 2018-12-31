Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством.
Baltarusijoje viešintis Putinas apsilankė prezidento Lukašenkos tėviškėje
© Sputnik / Scanpix

«В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский руководитель выразил убеждение, что «дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений».

«Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Путин в новогоднем поздравлении Лукашенко, как сообщила пресс-служба Кремля, «выразил убежденность, что дальнейшее упрочение отношений стратегического партнёрства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам братских народов двух стран».

Кроме письменного поздравления, Александр Лукашенко, будучи недавно в Москве, лично передал Путину и подарки — четыре мешка картошки с личного подворья и кусок белорусского сала.

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