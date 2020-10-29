Эту должность занимал с июня 2019 года Юрий Караев, который сменил Игоря Шуневича. Юрий Караев назначен помощником президента по Гродненской области.
— Я изучал, советовался и из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься, там будет начальник ГУВД, которому ты точно не будешь мешать работать, потому что сам только что прошел этот уровень. С другой стороны, у тебя уже опыт. Если новому начальнику он понадобится, ты его передашь, — сказал Александр Лукашенко новому главе МВД, передает пресс-служба.
Он заявил, что раньше было тяжело найти кандидатуру, а сейчас «подросли молодые ребята, настоящие патриоты».
Он отметил, что Кубраков хорошо знаком с Александром Барсуковым, который работал замглавы МВД.
— У него (Барсукова. — Прим. TUT.BY.) задача работать в контакте, не мешая никому. Ты знаешь, он опытный, преданный делу человек. Сложится хороший такой кулак людей, которые хорошо понимают друг друга. А Наталья Ивановна (Кочанова. — Прим. TUT.BY.) как уполномоченный по Минску уже будет разводить, сводить. Барсуков, думаю, будет для тебя хорошей опорой. Ревность он переживет, потому что ты за ним всегда шел по пятам, а тут — сам министром стал. Но он будет гордиться, что его хороший друг и сослуживец сегодня министр.
— Замысел у меня был, чтобы создать сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта. И я очень надеюсь, что у вас эта работа получится, — сказал он.
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