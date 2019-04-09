Во второй тур президентских выборов в Украине вышли действующий глава государства Петр Порошенко и известный актер и шоумен Владимир Зеленский. Ранее Лукашенко предполагал, что именно эти кандидаты выйдут во второй тур, но победу в итоге одержит Порошенко.

Несмотря на то, что Зеленский набрал почти двое больше голосов, чем Порошенко, Лукашенко по-прежнему придерживается своей точки зрения.

"Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", — заявил официальный белорусский лидер.

"Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом [Грузии], конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает всё для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать всё для того, чтобы народ поддержал его", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что за последние годы "украинцы такой тяжелый политический путь прошли". "Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет", — цитирует президента Беларуси его пресс-служба.