Лукашенко утверждает, что наглухо закрыл границу с Украиной

Беларусь была вынуждена «наглухо закрыть» границу с Украиной из-за потока оружия, заявил Александр Лукашенко, выступая 3 сентября в Минске на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом.
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми, полностью закрыть границу, наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один, — сказал Лукашенко. — А сегодня со своими людьми наглухо закрыли границу, потому что хлынул поток оружия. Ну а там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно националистически настроенных, жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды и получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований».

Статьи по теме:
Вот и поговорили. Лукашенко согласился приехать в Житомир, Зеленский — в Беларусь
Лукашенко об идее Зеленского встретиться в Минске с Путиным: без американцев будет сложно  (35)

Лукашенко напомнил, что Беларусь приняла более 150 тысяч беженцев из Украины с начала конфликта на Донбассе.

«Европейцы две тысячи мигрантов не могут поделить. Демократическая Европа: в море болтаются дети, люди, которые бегут от проблем, которые мы создали у них на родине. Мы их не принимаем, пусть погибают, это не наши, — сказал Лукашенко. — А к нам 150 тысяч хлынуло не чужих нам людей. И буквально через несколько дней я подписал указ о предоставлении им равных возможностей в Беларуси по жилью, по образованию, по работе. Нам страшно было перемолоть эти 150 тысяч для нашей Беларуси с нашими проблемами. Вы думаете, нам кто-нибудь помог? Нет, но мы не очень и просили этой помощи».

Почти год назад на встрече с госсекретарем Совбеза Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо глава государства высказал обеспокоенность тем фактом, что через украинскую границу в Беларусь поступает оружие.

Он поручил укрепить этот участок госграницы: «Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу».

Глава государства подчеркнул, что меры усиления не должны коснуться порядочных людей, а должны быть направлены против бандитов, которые везут оружие.

Статьи по теме:

Николай Статкевич: не пожимайте руку в крови – потом будет тяжело отмыться Специально для DELFI (68)

В Беларуси выборов нет. Нет и иных рычагов воздействия...

Беларусь

Лукашенко утверждает, что наглухо закрыл границу с Украиной

Беларусь была вынуждена «наглухо закрыть» границу с...

Дальнобойщика из Беларуси оштрафовали в Германии на 32 тысячи евро (8)

Белорусского водителя литовской фуры, остановленной...

ВИДЕО: Лукашенко собрал арбузы в компании молодых женщин (8)

Белорусский президент, отмечающий 30 августа 65-летний...

Советник президента США назвал разговор с Лукашенко "захватывающей беседой" (7)

Беларусь 29 августа посетил советник президента США по...

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения (2)

Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко крепкого...

TOP новостей

Карбаускис: данных о Розовой для объявления импичмента достаточно (21)

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не исключает, что...

Литва победила Канаду и вышла во второй этап ЧМ по баскетболу

Сборная Литвы по баскетболу одержала вторую победу...

Namo statybos Namo statybos

Массовое злоупотребление: вокруг Вильнюса на сельскохозяйственной земле строят дома (19)

Вы хотите построить дом в красивом месте недалеко от...

Прокуроры не видят преступления в решении снять доску Норейке (7)

Прокуроры отказались начинать досудебное...

МИД Китая: дипломаты в Литве законы не нарушали (12)

Китайские дипломаты в Литве закон не нарушали, а...