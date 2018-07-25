Документ устанавливает безвизовый въезд в Беларусь для участников, официальных представителей, организаторов игр, иных специалистов с 20 мая по 10 июля 2019 года, а также для иностранных туристов с 10 июня по 10 июля 2019 года по аккредитационным картам или билетам на спортивные соревнования.
Указом предоставлены льготы для Дирекции II Европейских игр, организаций различной формы собственности и иностранных граждан, привлекаемых для подготовки соревнований. Кроме того, Дирекция наделяется правом распоряжаться символикой игр, выступать рекламодателем социальной рекламы, связанной с состязаниями.
Документ также предусматривает бесплатное передвижение по отдельным участкам платных дорог для транспортных средств государств, не входящих в Евразийский экономический союз, ограничивает передвижение грузовых автомобилей в Минске в дневное время в период проведения игр, регулирует сроки действия специальной таможенной процедуры в отношении иностранных товаров, ввозимых на территорию Беларуси и предназначенных для подготовки и проведения соревнований.
Лукашенко установил безвиз и льготы для участников и гостей Евроигр-2019 (1)
Александр Лукашенко 24 июля подписал указ № 292 "О мерах...
Белорусы зарабатывают больше россиян? На самом деле нет (7)
Российская Высшая школа экономики опубликовала...
Белорусские вертолетчики "взяли" первое золото чемпионата мира (3)
Белорусы взяли первое "золото" чемпионата мира по...
Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси продлен до 30 дней (1)
Срок безвизового пребывания иностранных граждан в...
Беларусь на 3-м месте на территории экс-СССР по инфляции (8)
Беларусь заняла третье место по росту потребительских...
TOP новостей
"Крестьяне" предлагают менять размеры штрафов за превышение скорости, полиция их поддерживает (4)
По действующему в Литве порядку, полиция назначает...
Детекторы дыма купили не все жители Литвы, но торговцы рады результатам (7)
В этом году в Литве вступило в силу новое требование,...
Распад семейных хозяйств – пустеют села и усадьбы Литвы (20)
Несмотря на то, что власти Литвы постоянно говорят об...
В планах – увольнение части госслужащих в Литве: уже раздают уведомления (24)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...
После вереницы неудач Small Planet Airlines отрицает информацию об устаревших самолетах (1)
После ряда отсроченных рейсов и вереницы неудач,...